قاهر ألمانيا.. وسائل إعلام: خوان كارلوس أوسوريو يقترب من قيادة الزمالك.. من هو؟ وما هي أبرز إنجازاته؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك نجح في الاتفاق مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك بعد تعثر النادي في إتمام التعاقد مع المدرب الألماني هايكو هيرليتش خلال الساعات القليلة القادمة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن هناك بعد الاتفاقات في الوقت الحالي تفصل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قيادته لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد أن نال موافقة اللجنة الفنية بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الأمور سيتم التفاوض عليها من أجل إتمام تعاقد الزمالك مع أوسوريو، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع لمدة 4 أشهر مع التمديد لمدة موسم آخر.

وأشار المصدر إلى أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل إتمام التعاقد مع نادي الزمالك بصورة رسمية، والتواصل إلى اتفاق حول كافة الأمور الخاصة بالأمور المالية والتعاقدية خلال الساعات القادمة.

من هو خوان كارلوس أوسوريو؟

وفقا لموقع "العين" الإخباري، فإن أوسوريو هو مدرب كولومبي من مواليد 8 يونيو 1961، لعب كرة القدم من 1981 وحتى الاعتزال في 1997.

وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2000، وتحديدا في فريق متروستار الأمريكي، كمساعد للمدرب أوكتافيو زامبرانو.

وعمل المدرب الكولومبي في فريق مانشستر سيتي كمدرب مساعد لكيفن كيجان وستوارت بيرس، لمدة 4 سنوات من 2001 وحتى 2005.

وبدأ المدرب الشاب آنذاك رحلته كمدير فني، وكانت تجربته الأولى مع فريق ميلوناريوس الكولومبي عام 2006 واستمرت لمدة موسم واحد.

وعاد بعدها إلى أمريكا، حيث قاد فريق شيكاغو، ثم عمل في نيوريورك ريد بول، وبدأ بعدها رحلة كانت ناجحة للغاية رفقة أونسي كالداس الكولومبي.

كما ان المدرب الكولومبي له تجربة هامة في البرازيل، رفقة ساوباولو، قبل أن يتجه لتدريب منتخب المكسيك عام 2015.

وبعد 3 أعوام، رحل أوسوريو عن المنتخب المكسيكي، ليتجه لتدريب منتخب باراجواي، ثم عاد مجددا لأتلتيكو ناسيونال الكولومبي الذي قاده على فترتين مختلفتين.

وكانت آخر تجاربه رفقة أمريكا كيوتو الإكوادوري، وانتهت في مارس 2022، ومنذ ذلك الحين وهو بدون عمل حتى أتت له فرصة تدريب الزمالك.

أبرز إنجازات خوان كارلوس أوسوريو

لم يحقق خوان كارلوس أوسوريو سوى 4 ألقاب، جميعها لبطولة الدوري الكولومبي.

أول ألقابه كانت مع أونسي كالداس في موسم 2009-2010، ثم حقق 3 ألقاب أخرى جميعها مع أتلتيكو ناسيونال وآخرها في 2013-2014.

تُعد مشاركته مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2018 من أفضل وأبرز تجاربه، حيث قاد كتيبة "التري" لعبور دور المجموعات والفوز على ألمانيا حاملة اللقب 1-0.

ولم ينجح أوسوريو في فك عقدة دور الـ16 للمكسيك، حيث ودّع المنتخب المسابقة من نفس الدور على يد البرازيل بالهزيمة 2-0.

إنجازات خوان كارلوس أوسوريو

الدوري الكولومبي (4 مرات)

ثمن نهائي كأس العالم 2018

أول مباراة لأوسوريو كمدرب للزمالك

وفقا لوسائل غعلامية، فإن أوسوريو سيصل للقاهرة في الساعات القليلة المقبلة وسيتابع مباراة البنك الأهلي من مدرجات استاد القاهرة.

وعلى هذا الأساس، ستكون أول مباراة للكولومبي في سُدة الحكم بالنادي الأبيض، هي مباراة حرس الحدود في استاد المكس يوم 13 أبريل الجاري.