شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الاثنين المقبل لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر باستاد القاهرة الدولى. وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى، على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز فى تحقيق أول بطولة عبر تاريخه، في حين يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الاهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.