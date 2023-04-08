شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 24 -21 ويتوج بلقب دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة اليد بالنادى بلقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 24 - 21 فى ختام الدورة المجمعة لحسم لقب دورى المحترفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين كلا الفريقين بنتيجة 12/12.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بجميع لقاءاته حتى الأن بالدورة المجمعة إلا أن الزمالك حقق التعادل مع سبورتنج أمس فى الجولة قبل الأخيرة وخسر اليوم، ليتوج الأهلى بطلا.

وأقيم اللقاء فى تمام الحادية عشر والنصف مساءا بدلا من الـ11 للبث التليفزيونى. فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل الجارى لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.