شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غدا الأحد، باستاد بتروسبورت، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لإنبي في الدوري، وآخرها مباراة حرس الحدود والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى إنبي قبل مواجهة الأحد المقبل.

ورفض شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، منح لاعبي الفريق أي راحة بعد التعادل مع بيراميدز سلبياً، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.ط، وذلك نظرا لضيق الوقت قبل المباراة المقبلة لذئاب الجبل أمام إنبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20.

من جانبه، أثنى شوقي غريب على أداء لاعبي المقاولون أمام بيراميدز قائلا، "قدمنا أداءً جيدًا أمام بيراميدز، فى الدور الأول خسرنا من بيراميدز وتعادلنا فى الدور الثاني، رغم أن المنافس لعب المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب رمضان صبحي".

وأضاف، "أتيحت لبيراميدز العديد من الفرص للتهديف بالطبع، لكن المقاولون أيضا أهدر بعض الفرص وكان بإمكانه الفوز باللقاء، الفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري، نحن في المركز ال 5 برصيد 34 نقطة، هذا العدد من النقاط أنهينا به منافسات الدوري في الموسم الماضي، وهناك تطور كبير في أداء ونتائج الفريق مقارنة بالموسم الماضي، بجانب العدد الكبير من اللاعبين تحت السن الذين ندفع بهم في المباريات من أجل اعداد جيل جديد للمقاولون".