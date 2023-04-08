شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الزمالك والأهلى 12/12 بالشوط الأول فى قمة حسم لقب محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى بنتيجة 12/12 فى قمة حسم لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 فى ختام الدورة المجمعة بصالة هليوبوليس الشروق .

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بجميع لقاءاته حتى الأن بالدورة المجمعة إلا أن الزمالم حقق التعادل مع سبورتنج أمس فى الجولة قبل الأخيرة ليحتاج للفوز لحسم اللقب فقط وسط طموح الأهلى فى مواصلة الإنتصارات لتأكيد الصدارة و تحقيق اللقب .

و إنطلق اللقاء فى تمام الحادية عشر و النصف مساءا بدلا من ال 11 للبث التليفزيونى .

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل الجارى لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.