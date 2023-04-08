شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الجمعة 7-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم اليوم الجمعة 7-4-2023 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى سيراميكا مع أسوان وواجه المصري البورسعيدى نظيره حرس الحدود.

وجاءت نتائج المباريات اليوم كالتالى

المصرى 1 – 0 حرس الحدود

فاز المصرى البورسعيدى على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السعداوى في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى المصري البورسعيدى إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.

سيراميكا 1- 1 أسوان

تعادل فريق اسوان مع نظيره سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة أيضا.

وارتقى المصري البورسعيدى إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 34 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

بينما تراجع الزمالك إلى المركز السابع في جدول الدوري برصيد 33 نقطة،علماً بأنه خاض 21 مباراة فقط، بينما واصل الأهلى تصدره للدورى برصيد 47 نقطة من 19 لقاء وحل فيوتشر ثانياً برصيد 45 نقطة من 22 مباراة.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 22 مباراة وحل الاتحاد السكندرى رابعاً برصيد 36 نقطة من 22 مباراة والمقاولون خامساً برصيد 34 نقطة من 23 مواجهة.