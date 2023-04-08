شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يخسر أمام سيتى كلوب فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيتى كلوب الفوز على الخليج 365 بنتيجة 3/0 ضمن مباريات دور الـ16 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وأحرز أهداف فريق سيتى كلوب كل من عبد الرحمن بودى ويوسف حبيب ومحمد شنوانى من عمر المباراة.

وكانت صعدت أربعة فرق لدور الثمانية لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وهى ستادات بعد الفوز على سى بى سى سفرة بثلاثية دون رد، والقاهرة الإخبارية بعد الفوز على القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز على أون تى بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد.