بيرنلي يعود إلى البريميرليج فى الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي بيرنلي الإنجليزي، عودته مرة أخرى إلى مسابقة البريميرليج في الموسم المقبل بعد فوزه على ميدلسبره بهدفين لهدف، مساء الجمعة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية " تشامبيونشيب ".

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ويلعب بيرنلي في دوري تشامبيونشيب بعد هبوطه الموسم الماضي من البريميرليج رفقة كل من واتفورد ونوريتش سيتي، ليحسم صعوده مرة أخرى قبل نهاية المسابقة بسبع جولات مع تبقي مباراة مؤجلة له.

ويقود المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، بيرنلي لصدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزية " تشامبيونشيب " برصيد

87 نقطة، بفارق 19 نقطة عن فريق لوتن تاون صاحب المركز الثالث، برصيد 68 نقطة.

يذكر أن شيفيلد يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب تشامبيونشيب برصيد 76 نقطة، ويليه لوتون تاون ثالثا برصيد 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميدلسبره صاحب المركز الرابع.

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