خوان كارلوس أوسوريو..من هو مدرب الزمالك الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر اسم المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو كأحد الأسماء المرتبطة بتولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد إقالة الجهاز الفني المؤقت في أعقاب الخسارة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

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تولي خوان كارلوس أوسوريو قيادة منتخبي المكسيك وباراجواي كما تولى تدريب نيويورك ريد بولز الأمريكي وساو باولو البرازيلي، وخلال مشواره التدريبي استطاع حصد أربع القاب بالدوري الكولومبي وكانت آخر محطاته مع فريق أمريكا دي كالي في كولومبيا.

وخاض خوان كارلوس أوسوريو مشواره التدريبي بين قارتي قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، باستثناء البداية حيث عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001.

وقاد خوان كارلوس أوسوريو خلال مسيرته التدريبية نحو 599 مباراة حقق الفوز في 272 مباراة وتعادل في

151 وتلقى الخسارة في 176 مباراة.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث يقدم الأبيض نتائج مخيبة لآمال جماهيره بالخروج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات وخسارة كأس مصر والسوبر المصري والابتعاد بفارق كبير عن الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة.

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