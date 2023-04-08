ميلان يتعادل مع إمبولي في الدوري الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق ميلان مع نظيره إمبولي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب سان سيرو في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

نابولي-يهزم-ليتشي-في-الدوري-الإيطالي

وكان ميلان قد سجل هدفا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق أوليفيه جيرو لكن تقنية الفيديو قامت بإلغاء هدف جيرو، بسبب وجود لمسة يد على اللاعب الفرنسي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 52 نقطة، بينما أصبح رصيد إمبولي 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويأتي تعادل ميلان مع إمبولي بعد الفوز الكبير الذي حققه الروسونيري على نابولي في الجولة الماضية برباعية نظيفة في الدوري الايطالي.

وفي الجولة ذاتها فاز فريق نابولي على فريق ليتشي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الايطالي.

ارتفع رصيد نابولي إلى 74 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الايطالي، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاءت مباراة ليتشي كتجربة أخيرة لفريق نابولي قبل صدام دوري أبطال أوروبا أمام ميلان يوم الأربعاء المقبل في ربع النهائي.