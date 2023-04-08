الزمالك يتعادل مع وداي دجلة في بطولة الجمهورية للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2008، مع وادي دجلة إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما، و ذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الثلاثين من بطولة الجمهورية للناشئين.

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أحرز أهداف الزمالك ياسين عمرو.

ويتكون الجهاز لفريق مواليد 2008 من : محمد ابراهيم مدربا، محمد مصطفى و محمد عمر مدربين مساعدين، مصطفي غراب مدرب حراس مرمى، أحمد محمد كوشي ادارى، ماهر محمد على أخصائى تأهيل وإصابات ، أدهم سيد عامل مهمات.

طائرة الزمالك يهزم الجيش و يتأهل لنهائي بطولة كاس مصر

فاز الفريق الاول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره فريق الجيش بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس

من اكتوبر في ثاني مباريات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر ليصعد الفريق الي الدور النهائي دون اللجوء إلى المباراة الثالثة .

وحقق الزمالك فوزا على الجيش بنتيجة 3-0 مساء أمس الخميس في المباراة التي اقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس

من اكتوبر في اولي مباريات الدور النصف النهائي.

وتعقد مباريات دور النصف النهائي من بطولة الكأس الطائرة بنظام البلاي أوفس Best of 3)) على أن يتأهل الفائز بمباراتين إلى دور النهائي من المسابقة

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