نابولي يهزم ليتشي في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق نابولي على فريق ليتشي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

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تقدم نابولي بهدف اللاعب جيوفاني دي لوينزو في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل فيدريكو دي فرانشيسكو لأصحاب الأرض، في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وجاء هدف نابولي الثاني عن طريق الخطأ، إذ أحرز أنطونيو جالو هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليتشي، لصالح نابولي في الدقيقة 64.

ارتفع رصيد نابولي إلى 74 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما

تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الـ 16.

وكان نابولي قد خسر في الجولة الماضية أمام ميلان برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي.

ويحتاج نابولي إلى الفوز في أربع مباريات فقط لحسم لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وجاءت مباراة ليتشي كتجربة أخيرة لفريق نابولي قبل صدام دوري أبطال أوروبا أمام ميلان يوم الأربعاء المقبل في ربع النهائي.

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