التعادل يحسم نتيجة مباراة سيراميكا وأسوان

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أسوان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب زهرة الجنوب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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تقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 23 وتعادل أسوان في الدقيقة 45 عن طريق ديلسون كاموني.

يحتل أسوان المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- رجب

نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- وايو كونستانت- محمد عنتر - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

تشكيل أسوان لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام صلاح - محمد مصطفى.

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.