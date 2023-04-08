طائرة الزمالك يهزم الجيش ويتأهل لنهائي بطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره فريق الجيش بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ثاني مباريات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر، ليصعد الفريق إلى الدور النهائي من دون اللجوء إلى المباراة الثالثة.

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جاءت نتيجة الأشواط كالآتى: (25/22) (23/25) (25/19) (20/25) (15/12).

وحقق الزمالك فوزًا على الجيش بنتيجة 3-0 مساء أمس الخميس في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في أولى مباريات الدور النصف النهائي.

وتعقد مباريات دور النصف النهائي من بطولة الكأس الطائرة بنظام البلاي أوفس (Best of 3) على أن يتأهل الفائز بمباراتين

إلى دور النهائي من المسابقة.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك في الدور النهائي لبطولة الفائز في مواجهات النصف النهائي الثاني بين الأهلي وبتروجيت.

حرص على حضور المباراة علاء فهمي، رئيس قطاع كرة الطائرة بنادي الزمالك.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرًا فنيًا، وليد عبدالعال مدربًا مساعدًا، شريف السادات مخططًا للأحمال، أحمد سعودي طبيبًا، عبدالرحمن غانم أخصائيًا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان المدير الإداري، وحسن عبدالرازق إداريًا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.