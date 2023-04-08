المصري يفوز على حرس الحدود وينتزع المركز السادس من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فاز المصري على حرس الحدود بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي أمام أسوان في الدوري

سجل هدف الفوز لفريق المصري اللاعب عمرو السعداوي في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

وصعد المصري إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة متخطيًا الزمالك الذي تراجع إلى المركز السابع بفارق نقطة، بينما يحتل حرس الحدود قاعد الجدول برصيد 16 نقطة.

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد عماد – عمرو سعداوي.

الوسط: إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – حسن علي.

الهجوم: محمد عبداللطيف "جريندو" – مروان حمدي – عبدالرحيم دغموم.

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبدالله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي.

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي.

الهجوم: فلانتين أودو.