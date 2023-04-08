الشباب يفك عقدة الهلال ودياز في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع نادي الشباب في فك عقدة لازمته على مدار سنوات أمام منافسه الهلال والمدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد فوزه في ديربي الرياض في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وشهد ملعب فيصل بن فهد "الملز" فوز الشباب على الهلال بثلاثة أهداف دون رد بتوقيع حسين القحطاني وكريستيان جوانكا وهتان باهبري، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

فك عقدة الهلال

الشباب ألحق الهلال الخسارة الأولى في الدوري السعودي منذ سنوات طويلة، إذ يعود آخر انتصار سجله الليوث على أزرق الرياض لتسع سنوات لم يعرف فيها الشباب طعم الانتصار في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب ودياز

لم يكن فوز الشباب على الهلال بثلاثية فقط هو الرقم الإيجابي في ديربي الرياض، بل نجح الليوث في كسر رقم المدرب الأرجنتيني رامون ديازالذي لم يعرف هو الأخر طعم الخسارة أمام الشباب منذ توليه تدريب الهلال.

رامون دياز خاض ثمانية لقاءات أمام الشباب منذ توليه تدريب الهلال نجح في تحقيق الفوز في خمس مواجهات والتعادل في مباراتين وخسارة واحدة في

الجولة الثانية والعشرين بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

وكان دياز قد استهل حقبته التدريبية الثانية مع الهلال بفوز كبير على الشباب بخماسية نظيفة في منتصف شهر فبراير من العام الماضي.

ولم يتلق المدرب الأرجنتيني سوى خسارة واحدة أمام الشباب وذلك حينما كان مدربًا لفريق اتحاد جدة في موسم 2018/2019.

ويحتل نادي الهلال المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن الشباب الذي يحل في المركز الرابع، في حين يتصدر اتحاد جدة ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، ويليه النصر ثانيًا بفارق نقطة واحدة.

ويخوض الهلال مباراته المقبلة في الدوري السعودي أمام الطائي يوم الاثنين المقبل، على أن يواجه الشباب نظيره الخليج في اليوم التالي بنفس الجولة.