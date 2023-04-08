الشباب يفوز على الهلال بثلاثية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الشباب على الهلال بثلاثية من دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على استاد الأمير فيصل بن فهد، فى إطار الجولة الـ 22 لبطولة الدوري السعودي.

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ثنائية الشباب ضد الهلال جاءت بتوقيع حسين القحطاني الذي سجل الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 ثم عزز كريستيان جوانكا بهدف ثان للشباب ضد الهلال في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ضاعف هتان باهبري أوجاع الهلال بهدف ثالث.

وتلقى جوستافو كويلار البطاقة الحمراء في الدقيقة 76 من عمر المباراة ليصعب الأمر على الفريق ويكمل الهلال اللقاء بـ 10 لاعبين.

وشهد الشوط الأول بين الهلال والشباب، سيطرة الزعيم على مجريات الأمور

داخل المستطيل الأخضر، فى أغلب الأوقات، منذ انطلاق أحداث اللقاء، فيما تصدى المعيوف، حارس مرمى الهلال تسديدة صاروخية ليحرم الشباب من هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وصعد الشباب إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، بينما تراجع الهلال خطوة إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 54 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

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