بعد صدمة "الكلاسيكو".. متى يستعيد فريق برشلونة لاعبيه المصابين؟

تأمل جماهير فريق برشلونة في عودة النجوم المصابة إلى أجواء المنافسة قريباً، وذلك من أجل مساعدة النادي الكتالوني على حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، للموسم الحالي، وتعويض نكسة الخسارة المدوية أمام ريال مدريد في "الكلاسيكو" على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بأربعة أهداف نظيفة، والإقصاء من الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، أول أمس الأربعاء.



وخسر مدرب فريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، جهود 4 لاعبين من تشكيلته الأساسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإصابات، ويتعلق الأمر بكل من لاعبي خط الوسط، الإسباني بيدري، والهولندي فرينكي دي يونغ، بالإضافة إلى الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.





ووفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية، فإنّ برشلونة لا يريد المجازفة وإجبار اللاعبين الأربعة على العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن، خوفاً من حدوث الانتكاسة، لا سيما أنّ الفريق ينفرد بصدارة الليغا، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد.



وأضافت الصحيفة أنه في حال سارت الأمور بشكل صحيح ولم تحدث الانتكاسة، فسيعود دي يونغ أولاً إلى تشكيلة الكتالوني التي ستواجه فريق خيتافي في 16 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني، بينما سينظر تشافي في جهوزية كل من بيدري وديمبيلي، لخوض مباراة الأسبوع الـ30 ضد فريق أتلتيكو مدريد، يوم 23 إبريل، على أن يكون كريستنسن آخر من يعود، في لقاء الفريق ضد فريق رايو فاليكانو في الجولة 31، يوم 26 إبريل.



وكان ديمبيلي أول من تعرض للإصابة في عضلة فخذ ساقه اليسرى يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، في مواجهة فريقه أمام فريق جيرونا على ملعب "مونتيليفي"، وغاب عن الملاعب لمدة شهر واحد، قبل أن يتعرض للانتكاسة، واستبعد على إثرها مرة أخرى عن كتيبة البلاوغرانا.



وتلقى بيدري إصابة في فخذه الأيمن خلال مباراة النادي الكتالوني ضد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي التي أقيمت يوم 16 فبراير/ شباط الماضي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ولكنه عانى هو الآخر من انتكاسة تسببت في استبعاده لشهر آخر عن الملاعب.



وتواصلت مشكلات لاعبي فريق برشلونة مع الإصابات، بعدما تعرض دي يونغ لإصابة في أوتار ركبة ساقه اليمنى، بعد خوضه مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 19 مارس/ آذار الماضي، وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.



وأخيراً، تلقى كريستنسن إصابة في نعل ساقه اليسرى خلال مشاركته في لقاء منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، الذي أقيم يوم 23 مارس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.