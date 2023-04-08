الامارات | اكتمال عقد المربع الذهبي لبطولة «كأس منصور بن زايد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 الرمضانية، بعد فوز فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في مواجهات الملحق التي أقيمت، أول من أمس، على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال في العاصمة أبوظبي. وتغلب الأرشيف والمكتبة الوطنية في مباراته الأولى بالملحق المؤهل إلى نصف النهائي على هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بثلاثية نظيفة عن طريق محمد فاروق «هدفين» ومهند سالم العنزي، وفي اللقاء الثاني تجاوز دائرة القضاء نادي سيتي جولف بثنائية ياسر عبدالقادر ومحمد فتحي، ليضرب موعداً مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في المباراة الأخيرة المؤهلة إلى المربع الذهبي.

وتمكن فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية من حسم المواجهة أمام دائرة القضاء بهدفين لهدف، على الرغم من أن دائرة القضاء تقدم في المباراة عن طريق سلطان عبدالوهاب، لكن مهند العنزي أدرك التعادل للأرشيف والمكتبة الوطنية بتسديدة قوية قبل أن يضيف زميله محمد فاروق الهدف الثاني الذي قاد الفريق إلى نصف النهائي.

نصف النهائي.. غداُ

تتواصل منافسات النسخة 10 للبطولة، غداً، بإقامة مباراتي نصف النهائي، تجمع الأولى مدارس الإمارات الوطنية أمام مكتب البعثات الدراسية في الساعة العاشرة مساء، يتطلع عبرها فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى بلوغ النهائي والمحافظة على لقبه، فيما يطمح مكتب البعثات الدراسية وصيف النسخة الماضية إلى الفوز ومحاولة الظفر باللقب. وفي الساعة 11 مساء، يلاقي مكتب الأمين العام فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في مواجهة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية من الجانبين، لاسيما أن كليهما من الفرق المرشحة للفوز بالنسخة الـ10.

المباريات في «قصر الإمارات»

تقام المباريات على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال، وتشهد البطولة فعاليات مصاحبة في منطقة خاصة للمشجعين «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، لتوفير أجواء اجتماعية بين المشاركين والحضور والعائلات والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الرياضية.