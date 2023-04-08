الامارات | شباب الأهلي والبطائح.. خطوة أولى نحو اللقب الثامن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة سهلة نظرياً عندما يلتقي البطائح في افتتاح مباريات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 22:00 على استاد راشد في دبي، إذ يسعى «فرسان دبي» إلى تجاوز «الخطوة الأولى» نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه.

ويتصدر شباب الأهلي لائحة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة قبل خمس جولات من نهاية نسخة موسم 2022-2023، متقدماً بفارق خمس نقاط على كل من العين والوحدة، حيث يأمل «فرسان دبي» أن يقطع خطوة جديدة في طريق التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ سبع سنوات عندما فاز باللقب للمرة السابعة في موسم 2015-2016.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حصل على نقطة بطعم الانتصار من منافسه المباشر العين في الجولة 21 بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما على استاد هزاع بن زايد، ليحتفظ «فرسان دبي» بفارق النقاط الخمس عن «الزعيم»، بينما خدمته نتائج الجولة نفسها بخسارة الوصل من الجزيرة وتعادل الوحدة مع الشارقة.

ويسعى متصدر الترتيب أن يعود إلى الانتصارات إلى جانب الاستعداد لخوض مباراتين من العيار الثقيل في الجولتين 23 و24 أمام كل من النصر على استاد آل مكتوم ثم الوصل على استاد راشد، وذلك في لقاءي «ديربي» سيحددان بشكل كبير حظوظ الفريق في حسم اللقب.

وتعد المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين تاريخياً، إذ يسعى شباب الأهلي إلى تكرار الانتصار العريض الذي حققه في الدور الأول على استاد صقر بن محمد القاسمي بستة أهداف دون رد.

في المقابل، يخوض البطائح اللقاء وسط ظروف صعبة بعدما تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير، وبات يحتل المركز الـ12 برصيد 18 نقطة ليصبح مهدداً في الجولات المقبلة بملاحقة كل من دبا الفجيرة 11 والظفرة 8 الطامحين للابتعاد عن المركزين 13 و14 اللذين يهبطان إلى دوري الدرجة الأولى.

ويأمل «الراقي» أن يضع حداً لسلسة النتائج السلبية التي حققها في المباريات الماضية، إذ لم يحقق الفريق أي انتصار في الدوري منذ ما يقارب خمسة أشهر عندما فاز على دبا الفجيرة بهدف دون رد، قبل أن يفشل في تحقيق أي فوز في 11 مباراة متتالية في الدوري.