الامارات | «كاف» يدعم ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) دعمه الكامل لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.

وأعلنت المغرب أخيراً في مؤتمر الـ«فيفا 73

» في العاصمة الرواندية كيجالي، تقدمها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس (كاف) في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي للعبة: «القرار بالإجماع الذي اتخذه المكتب التنفيذي لـ(الكاف) لدعم محاولة المغرب استضافة كأس العالم 2030، يعني أن عرض المغرب هو الآن عرض القارة الإفريقية». وأضاف: «نحن نركز الآن على ضمان استضافة إفريقيا مرة أخرى لكأس العالم، ونحن ملتزمون العمل مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية لتحقيق ذلك». كما تم اتخاذ قرار من قبل «كاف» لفتح ملف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2027، وذلك بعد تلقي طلبات العديد من الاتحادات الأعضاء وحكوماتهم لاستضافة مسابقة كأس الأمم الإفريقية.