الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي - البطائح 22:00
كأس الملك سلمان
الوحدة - البرج 22:00
دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء - دبا الحصن 22:00
العربي - سيتي 22:00
مان يونايتد - إيفرتون 15:30
برينتفورد - نيوكاسل 18:00
ولفرهامبتون - تشلسي 18:00
ساوثهامبتون - سيتي 20:30
ريال مدريد - فياريال 23:00
لاتسيو - يوفنتوس 22:45
الدوري الألماني
فرايبورغ - البايرن 17:30
الدوري الفرنسي
نيس - سان جرمان 23:00
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