اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي - البطائح 22:00

كأس الملك سلمان

الوحدة - البرج 22:00

دوري الدرجة الأولى

الجزيرة الحمراء - دبا الحصن 22:00

العربي - سيتي 22:00

مان يونايتد - إيفرتون 15:30

برينتفورد - نيوكاسل 18:00

ولفرهامبتون - تشلسي 18:00

ساوثهامبتون - سيتي 20:30

- فياريال 23:00

لاتسيو - يوفنتوس 22:45

الدوري الألماني

فرايبورغ - البايرن 17:30

الدوري الفرنسي

نيس - سان جرمان 23:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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