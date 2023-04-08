الامارات | انتصارين مهمين للذيد وفرسان هسبانيا في دوري "الأولى"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الذيد على العروبة بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 29 لدوري الدرجة الأولى والتي اقيمت في ملعب نادي الذيد ويعد انتصارا مهما لدورة بتحسين المراكز اذ سجل الذيد المالي الحساني تامبورا، في الدقيقتين (11,18) والايراني سيد بوريا في الدقيقة 75، بينما سجل هدفي العروبة سعيد عبيد في الدقيقة 21 والصربي فيليب استوبرفيك في الدقيقة 24، وبموجب ذلك أصبح رصيد الذيد 37 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد العروبة عند 38 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية حقق فريق فرسان هسبانيا انتصاره الثالث في الموسم الحالي بفوزه على الرمس بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت في ملعب الرمس ويعتبر فوزا ثمينا في محاولة تحقيق البقاء، اذ سجل هدف فرسان هسبانيا اللاعب البرتغالي ديوغو لويس في الدقيقة 55.

وبالرغم من الفوز لايزال فريق فرسان هسبانيا في المركز الاخير برصيد 13 نقطة بينما الرمس في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

وتتواصل المباريات بإقامة مباراتين مساء اليوم السبت ويلعب فيها عند العاشرة مساءً الجزيرة الحمراء مع دبا الحصن والعربي مع "سيتي".