شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كاف يعلن رسميا خصم 6 نقاط من فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب أحمد رفعت.

الكولومبي كارلوس أسوريو يقترب من تدريب الزمالك

يقترب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، من تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

كاف يعلن رسميا خصم 6 نقاط من فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب أحمد رفعت

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خصم 6 نقاط من نادي فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار، بسبب إجراءات قيد أحمد رفعت لاعب الفريق فى قائمة الفريق المشاركة ببطولة الكونفيدرالية خلال الفترة الماضية.

الأهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن حكم نهائى الكأس أمام بيراميدز

يترقب مسئولو النادي الأهلي طاقم التحكيم الذى سيتم اختياره لإدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر الاثنين المقبل باستاد القاهرة، ويتابع الأهلي الجدل المُثار حول حكم نهائي الكأس، خاصة أن هناك أنباء متضاربة حول هذا الملف ما بين اختيار حكم أجنبي أو مصرى.

كولر يفضل استمرار ثنائية السولية ومروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام بيراميدز

يفضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استمرار الثنائى عمرو السولية ومروان عطية لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر له التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى.

بيرسى تاو يعود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة الجنوب أفريقى بيرسى تاو للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

الإجهاد العضلى يمنع شبانة من المشاركة فى تدريبات الزمالك وعودة عبد الغنى

أدى محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يواصل تدريباته استعداداً للبنك الأهلى واستمرار تأهيل عبد الله جمعة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

الإسماعيلى يجهز محمد فوزى للمشاركة أمام إنبى فى الدوري

يسابق الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز الزمن لتجهيز محمد فوزى حارس مرمى الفريق للحاق بمباراة إنبى المقبلة، وينفذ الحارس برنامجا تأهيليا للتعافى من قطع في غضروف الركبة، وهى الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للدراويش.

المصرى يهزم حرس الحدود بهدف نظيف ويرتقى للمركز السادس بالدورى

فاز المصرى البورسعيدى على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السعداوى في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أسوان يتعادل مع سيراميكا 1 - 1 في الدوري الممتاز