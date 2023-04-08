شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 فى مقدمتها، الأهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن حكم نهائى الكأس أمام بيراميدز، الكولومبي كارلوس أسوريو يقترب من تدريب الزمالك.

الكولومبي كارلوس أسوريو يقترب من تدريب الزمالك

يقترب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، من تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

الأهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن حكم نهائى الكأس أمام بيراميدز

يترقب مسئولو النادي الأهلي طاقم التحكيم الذى سيتم اختياره لإدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر الاثنين المقبل باستاد القاهرة، ويتابع الأهلي الجدل المُثار حول حكم نهائي الكأس، خاصة أن هناك أنباء متضاربة حول هذا الملف ما بين اختيار حكم أجنبي أو مصرى.

كاف يعلن رسميا خصم 6 نقاط من فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب أحمد رفعت

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خصم 6 نقاط من نادي فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار، بسبب إجراءات قيد أحمد رفعت لاعب الفريق فى قائمة الفريق المشاركة ببطولة الكونفيدرالية خلال الفترة الماضية.

بيرسى تاو يعود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة الجنوب أفريقى بيرسى تاو للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

الإجهاد العضلى يمنع شبانة من المشاركة فى تدريبات الزمالك وعودة عبد الغنى

أدى محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.