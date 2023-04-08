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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
الكولومبي كارلوس أسوريو يقترب من تدريب الزمالك
يقترب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، من تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.
الأهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن حكم نهائى الكأس أمام بيراميدز
يترقب مسئولو النادي الأهلي طاقم التحكيم الذى سيتم اختياره لإدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر الاثنين المقبل باستاد القاهرة، ويتابع الأهلي الجدل المُثار حول حكم نهائي الكأس، خاصة أن هناك أنباء متضاربة حول هذا الملف ما بين اختيار حكم أجنبي أو مصرى.
كاف يعلن رسميا خصم 6 نقاط من فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب أحمد رفعت
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خصم 6 نقاط من نادي فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار، بسبب إجراءات قيد أحمد رفعت لاعب الفريق فى قائمة الفريق المشاركة ببطولة الكونفيدرالية خلال الفترة الماضية.
بيرسى تاو يعود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس
استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة الجنوب أفريقى بيرسى تاو للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.
الإجهاد العضلى يمنع شبانة من المشاركة فى تدريبات الزمالك وعودة عبد الغنى
المصرى يهزم حرس الحدود بهدف نظيف ويرتقى للمركز السادس بالدورى
فاز المصرى البورسعيدى على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السعداوى في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
أسوان يتعادل مع سيراميكا 1 - 1 في الدوري الممتاز
تعادل فريق أسوان مع نظيره سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام.