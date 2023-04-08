شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتأهل لنهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى ثانى مباريات الدور نصف النهائي البلاي أوف من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتأهل للنهائي.

ومن المقرر أن ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الأهلى أمام بتروجت فى النهائى بعدما فاز الأحمر فى أول لقاء فى البلاى أوف أمس.

يذكر أن قد تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على فريق الترسانة في دور الثمانية، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على سموحة، وتأهل طلائع الجيش بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، بينما تأهل بتروجيت عقب الفوز على الطيران.

الجدير بالذكر أن قد حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المحلي في نسخته الأولى، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة ”3-0”.

و توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية للطائرة في نسختها الـ 41، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نظيره النصر البحريني بنتيجة ”3-0”.