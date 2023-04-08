شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تفوز على CBC 2/1 وتتأهل لدور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق قناة الحياة الفوز على قناة CBC بنتيجة 2/1 ضمن مباريات دور الـ 16 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وأحراز هدف فريق الحياة حسام حسن و إيهاب النحاس بينما جاء هدف فريق سى بى سى باقدام عمر صالح من عمر المباراة.

وكانت صعدت أربعة فرق لدور الثمانية لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وهى ستادات بعد الفوز على سى بى سى سفرة بثلاثية دون رد، والقاهرة الإخبارية بعد الفوز على القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز على أون تى بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد.