شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم حرس الحدود بهدف نظيف ويرتقى للمركز السادس بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المصرى البورسعيدى على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السعداوى في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى المصري البورسعيدى إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.

وجاء تشكيل المصري كالتالى: حراسة المرمى: عصام ثروت، الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد عماد – عمرو سعداوي،الوسط: إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – حسن علي،الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – مروان حمدي – عبد الرحيم دغموم.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى: حراسة المرمى: أحمد السعدني،الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي،الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي،الهجوم: فلانتين أودو.