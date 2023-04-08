شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبي كارلوس أسوريو يقترب من تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، من تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتوصل مسئولو نادى الزمالك إلى اتفاق مع خوان كارلوس أسوريو، لتدريب الفريق الأبيض ومن المقرر أن يصل المدرب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

ومن المفترض أن يحضر المدير الفنى الجديد مباراة الفريق أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل بالدوري، كما سيتواجد مع الكولومبي مدرب مساعد أجنبي.

وفسخ الزمالك عقد فيريرا، بعد أن تنازل عن قيمة الشرط الجزائي، إضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار، قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

فى سياق مختلف خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية بأدوات الجيمانيزيوم التي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز،بعدما خاضوا تدريبات استشفائية خلال مران الأمس.

وكان الجهاز الفني فضل اكتفاء المجموعة التي شاركت بصورة أساسية في مباراة المصري الأخري لتدريبات استشفائية في مران الأمس قبل أن يشارك اللاعبون في مران اليوم بصورة طبيعية.