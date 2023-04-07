شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المصرى البورسعيدى الشوط الأول متعادلاً بنتيجة سلبية أمام حرس الحدود في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالى: حراسة المرمى: عصام ثروت، الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد عماد – عمرو سعداوي،الوسط: إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – حسن علي،الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – مروان حمدي – عبد الرحيم دغموم.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى: حراسة المرمى: أحمد السعدني،الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي،الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي،الهجوم: فلانتين أودو.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.