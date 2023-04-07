شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع سيراميكا 1 - 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق أسوان مع نظيره سيراميكا بهدف لكل منهما في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام.

تقدم أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 23، وتعادل ديلسون لأسوان قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل اسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام صلاح - محمد مصطفى

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

خط الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- وايو كونستانت- محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: احمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي -

صلاح محسن - جبريل شيكودي.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.