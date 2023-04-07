شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين كولر وأحمد عبد القادر فى الأهلي قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق على هامش مران اليوم، الجمعة، لتوجيه عدة نصائح للاعب الشاب، فى مقدمتها اللعب الجماعي.

ويرغب كولر فى توجيه تعليمات ونصائح لأحمد عبد القادر بالابتعاد عن اللعب الفردى الذى كان سبباً في هجوم البعض ضده خلال الأيام الماضية، بعدما أدى اللاعب بشكل فردى فى مباراتي الهلال السوداني وغزل المحلة ببطولتي أفريقيا والدوري المصري على التوالي.

وتعرض عبد القادر لعقوبة من الجهاز الفني بالأهلي بسبب ما بدر منه عقب لقاء الهلال السوداني، حيث رفض اللاعب مُصافحة كولر عقب اللقاء اعتراضاً على تغييره قبل أن يعتذر اللاعب للمدير الفني ثم يشارك أساسياً فى مباراة غزل المحلة الأربعاء، في الدوري والتي غادرها في الدقائق الأخيرة.

ويبدأ الأهلي اليوم الجمعة الاستعداد لمباراة بيراميدز التي ستقام باستاد القاهرة بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء، في الدوري الممتاز.