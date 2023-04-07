شكرا لقرائتكم خبر عن الدستور يفوز على مبتدأ ويتأهل لدور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الدستور الفوز على مبتدأ بهدف نظيف ضمن مباريات دور الـ16 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وأحراز هدف فريق الدستور رامى رجب فى الشوط الأول من عمر المباراة.

صعدت أربعة فرق لدور الثمانية لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وهى ستادات بعد الفوز على سى بى سى سفرة بثلاثية دون رد، والقاهرة الإخبارية بعد الفوز على القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز على أون تى بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد.