شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، كاف يعلن رسميا خصم 6 نقاط من فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب أحمد رفعت كاف يعلن رسميا خصم 6 نقاط من فيوتشر وتغريمه 10 آلاف دولار بسبب أحمد رفعت الأهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن حكم نهائى الكأس أمام بيراميدز كولر يفضل استمرار ثنائية السولية ومروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام بيراميدز بيرسى تاو يعود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس الإجهاد العضلى يمنع شبانة من المشاركة فى تدريبات الزمالك وعودة عبد الغنى الزمالك يواصل تدريباته استعداداً للبنك الأهلى واستمرار تأهيل عبد الله جمعة الإسماعيلى يجهز محمد فوزى للمشاركة أمام إنبى فى الدوري حسام حسن يحفز لاعبى المصري بالمربع الذهبى بعد تعثر الاتحاد السكندرى