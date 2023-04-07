شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى وديسلون فى هجوم أسوان لمواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام صلاح - محمد مصطفى
خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد
خط الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.
ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.