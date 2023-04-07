حمدى زكى وديسلون فى هجوم أسوان لمواجهة سيراميكا بالدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام صلاح - محمد مصطفى

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

خط الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.