شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 48 ساعة فى الأهلي استعداداً لمواجهة بيراميدز بنهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على الدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مباراة بيراميدز، ويرغب كولر فى استمرار حالة التركيز والجدية فى صفوف الفريق من خلال معسكر الـ48 ساعة الذى يسبق مباراة بيراميدز حتى يُحقق الفريق الفوز فيها ويحصد اللقب.

على صعيد متصل، قرر مارسيل كولر إعادة القوة الضاربة للفريق فى مباراة بيراميدز، فبعدما غاب أكثر من لاعب من الفريق عن لقاء غزل المحلة الذي اٌقيم الأربعاء وانتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، بسبب رغبة الجهاز الفني إراحتهم تجنبا للإجهاد، قرر المدرب السويسري تجهيز وإعادة القوة الضاربة للفريق أمام بيراميدز، بداية من عودة محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد هاني للتشكيل الأساسي، فقد غاب الشناوي وأفشة بشكل تام أمام المحلة فيما شارك تاو بديلا فى الدقيقة 73 بدلاً من حسين الشحات، فيما شارك محمد هاني كبديل أيضاً في الدقيقة 85 بدلاً من خالد عبد الفتاح.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "دائما ما يكون صعب جدا بعد خوض مباراة كبيرة في دوري الأبطال ضد الهلال وتحقيق فوز كبير فيها ولها دوافع جديدة أن يعود الفريق ويجدد دوافعه في بطولة ثانية، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يفصلوا بين المباراتين ويركزوا في مباراة غزل المحلة ويحققوا ما طُلب منهم ويخرجوا بفوز كبير".

وأضاف، "كانت هناك فرصة أو اثنتين علينا وكان من الممكن أن يدخلوا في مرمانا ولكن في المقابل أهدرنا عدة فرص وفي المجمل سعيد بالنتيجة بخلاف أن الفريق لم تحدث به إصابات في هذه المباراة".

وعن مشاركة أحمد عبد القادر رغم ما بدر منه عقب مباراة الهلال السوداني الماضية، أكد: "تحدثت في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال عن الواقعة الموضوع وتم توقيع عقوبة قاسية عليه واعتذر، وبالنسبة لي الموضوع تم إغلاقه وليس علينا تضخيم الأمر والموضوع انتهى ولا يجب إعطاء المور أكبر من حجمها".