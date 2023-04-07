عاطف عادل يحقق إنجاز كبير للكرة الطائرة في إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - واصل عاطف عادل لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية تألقه الكبير في أوربا، وفي إيطاليا على وجه الخصوص، بعد أن حقق إنجازا كبيرا بمشاركته في نهائي الدوري الإيطالي للكرة الطائرة على الجليد "سنو فولي" وحصوله على المركز الثالث كأول لاعب مصري وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

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ويعيش اللاعب الدولي حالة من التوهج الكبير، خاصة مع الإتجاه الى إدراج الـ سنو فولي ضمن الألعاب

الشتوية الأولمبية ، ووجود تحضيرات في مصر لتنظيم مسابقات خاصة بها ، بعد تزايد شعبيتها خلال الفترة الأخيرة.ويستعد عادل للمشاركة مع منتخب الشاطئية للمشاركة في بطولة تشرفيا التي تعتبر واحدة من أهم الجولات العالمية في البطولات الكبيرة.

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