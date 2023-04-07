أرقام تاليكسا المذهلة دفعت إدارة النصر لتجديد التعاقد

ياسر رشاد - القاهرة - ترك النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بصمة واضحة مع نادي النصر السعودي منذ انضمامه إلى النصر في صيف 2021 ما دفع إدارة النادي في الساعات الماضية لتجديد التعاقد لعامين إضافيين ليستمر اللاعب مع العالمي حتى صيف 2026.

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ويعد تاليسكا أحد أبرز الصفقات الأجنبية في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة بالنظر إلى إسهاماته مع الفرق من حيث المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة، إذ ينافس النجم البرازيلي على صدارة الهدافين بشكل دائم.

أرقام تاليكسا مع النصر

يقدم تاليسكا أرقام مذهلة مع النصر منذ ارتدائه قميص الفريق، إذ خاض 52 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية نجح خلالهم في تسجيل 39 هدفًا بجانب خمس تمريرات حاسمة.

ويتصدر تاليسكا قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 16 هدفًا بالتساوي مع

النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال وبفارق هدف واحد عن عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة.

ونجح النصر في تجديد نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة عامين إضافيين مقابل 18 مليون دولار وسيتسلم 9 ملايين دولار في العام تشمل المكافآت والحوافز، بدعم من العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة متصدر المسابقة، ويخوض النصر مباراته المقبلة يوم الأحد مع الفيحاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري رونش.