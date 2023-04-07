الدوري السعودي..تعادل سلبي بين الهلال والشباب في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث المنعطف الاول بين الهلال والشباب، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على استاد الأمير فيصل بن فهد، فى اطار الجولة الـ 22 لبطولة الدوري السعودي.

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وشهد الشوط الاول بين الهلال والشباب، سيطرة الزعيم على مجريات الامور داخل المستطيل الأخضر، فى أغلب الأوقات، منذ انطلاق أحداث اللقاء، فيما تصدي المعيوف، حارس مرمي الهلال تسديدة صاروخية ليحرم الشباب من هدف التقدم، لينتهي الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي.





وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالى:

كما لعب الشباب السعودي بتشكيل كالتالى:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي

الهلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة، فيما يأتي الشباب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة .

وتذاع مباراة القمة بين الهلال والشباب عبر قناة " SSC " الناقل الحصري لمباريات دوري روشن ، كما تنقل منصة " شاهد " أحداث مباراة القمة .

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