وزير الرياضة يشارك فى منافسات بطولة المجتمع المدني لكرة القدم بالمركز الأوليمبى بالمعادى

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور جانب من المنافسات ضمن بطولة المجتمع المدني لكرة القدم التى تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان المعظم.

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وشارك وزير الرياضة فى جزء من المباراة التى أقيمت بملعب المركز الأوليمبى بالمعادى ضمن فعاليات البطولة التى تشهد مشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والتعاون الدولي"، وبمشاركة 32 فريقًا يمثلون الوزارات والمنظمات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بمستوى المنافسة والمباريات الكبيرة التى يقدمها المشاركون بالبطولة وسعى جميع الفرق على الفوز بلقب النسخة الثانية، مشيراً إلى الروح الرياضية التى تُزين البطولة، وفرص التواصل وتبادل الثقافات بين جميع المشاركين.

أكد الوزير الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع،

إعلاء للتنمية الرياضية كجزء رئيسي ترتكز عليه استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

كشف الدكتور أشرف صبحى عن تنفيذ الوزارة لحزمة من المشروعات والبرامج على مستوى جميع محافظات الجمهورية بالمنشآت الشبابية والرياضية طوال أيام شهر رمضان المبارك، وتكثيف تلك الأنشطة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.

وتقام البطولة بتنفيذ من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، وتأتى بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان 2023 عامًا للشباب العربي.

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