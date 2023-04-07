خطوة جديدة تقرب مودريتش من الانتقال إلى النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعكف إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، على التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتأتي خطوة النصر في التعاقد مع مودريتش في ظل سياسيته التعاقدية التي تهدف لاستقطاب أبرز الأسماء العالمية إلى صفوفه، لاسيما وأن فجر مفاجأة في انتقالات الشتاء الماضية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية للكرة السعودية بصفقة عامة.

ويبدو أن مفاوضات النصر مع مودريتش تسير بسلاسة في الفترة الأخيرة خاصة وأن ريال مدريد لم يبد أي خطوة لتجديد تعاقده مع النجم الكرواتي صاحب الـ37 عاما والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويرتكن نادي النصر في مفاوضاته مع مودريتش على ذلك.

وتؤكد تقارير صحفية إيطالية أن مودريتش لديه قناعة بالانتقال إلى النصر السعودي في الصيف المقبل حال عدم الوصول إلى صيغة تعاقدية جديدة مع نادي ريال مدريد والذي يمثل رغبته الأولى للاستمرار في أوروبا.

ولمع نجم لوكا مودريتش في السنوات الماضية مع ريال مدريد حيث شارك في 473 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية وسجل 37 هدفًا، فضلا عن أنه

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو في الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة قياسية، جعلت الأندية السعودية الأخرى تفكر في ضم أبرز النجوم في أوروبا وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب نادي الهلال لضمه في الصيف المقبل.

ونجح النصر في تجديد نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة عامين إضاقيين مقابل 18 مليون دولار وسيتسلم 9 ملايين دولار في العام تشمل المكافآت والحوافز، بدعم من العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة متصدر المسابقة، ويخوض النصر مباراته المقبلة يوم الأحد مع الفيحاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري رونش.