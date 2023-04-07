تشكيل أسوان لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول أسوان تشكيله الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا، التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا..المصري يستضيف حرس الحدود بحثاً عن تخطي الزمالك بالدورى

تشكيل أسوان لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي –

إسلام صلاح - محمد مصطفى

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

خط الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.

ترتيب الدوري المصري..

لمزيد من الاخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا