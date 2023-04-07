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تشكيل أسوان لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول أسوان تشكيله الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا، التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

 

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تشكيل أسوان لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري 

 

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي –

إسلام صلاح - محمد مصطفى

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

خط الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.

 

 

ترتيب ..

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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