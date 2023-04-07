تشكيل حرس الحدود الرسمي أمام المصري في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى حرس الحدود تشكيله الأساسي أمام المصري البورسعيدي، التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: فلانتين أودو

ويبحث المصري عن الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره حرس الحدود لجني الثلاث

نقاط ليصل للنقطة 34 ليصل إلي المركز السادس متخطياً الزمالك، فيما يدخل حرس الحدود المباراة متزيلاً ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16نقطة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة المصري وحرس الحدود مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعةو الربع مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و الحادية عشر و الربع بتوقيت أبوظبي.

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