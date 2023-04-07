تشكيل المصري البور سعيدي لمباراة حرس الحدود في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى المصري البورسعيدي، تشكيله الأساسي لخوض مباراة حرس الحدود بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد عماد – عمرو سعداوي

الوسط: إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – حسن علي

الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – مروان حمدي – عبد الرحيم دغموم

ويبحث المصري عن الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره حرس الحدود لجني الثلاث نقاط

ليصل للنقطة 34 ليصل إلي المركز السادس متخطياً الزمالك، فيما يدخل حرس الحدود المباراة متزيلاً ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16نقطة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة المصري وحرس الحدود مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعةو الربع مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و الحادية عشر و الربع بتوقيت أبوظبي.

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