نابولي يستعيد التوازن ويقترب خطوة جديدة من اللقب وإنتر يسقط في فخ التعادل



استعاد نابولي توازنه واقترب خطوة جديدة من اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ 1990 بفوز غير مقنع على مضيفه ليتشي 2-1 الجمعة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.



وسجل جوفاني دي لورنتسو (18) وأنتونينو غالو (64 خطأ في مرمى فريقه) هدفي نابولي، وفيديريكو دي فرانشيسكو (52) هدف ليتشي.



وعاد الفريق الجنوبي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المذلة على أرضه أمام ضيفه ميلان بطل الموسم الماضي برباعية نظيفة، محققا فوزه الـ24 هذا الموسم فابتعد بفارق 19 نقطة مؤقتا في الصدارة أمام مطارده المباشر لاتسيو الذي يستضيف يوفنتوس السبت في ختام المرحلة.



واستعاد نابولي توازنه في توقيت مناسب وتحديداً قبل رحلته إلى ميلانو لمواجهة ميلان بالذات الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض نابولي المباراة الثانية في غياب هدافه والدوري الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن بسبب الإصابة في الفخذ.



وفي مباراة أخرى، زاد لاعب وسط ساليرنيتانا المخضرم أنتونيو كاندريفا (36 عاماً) محن فريقه السابق إنتر وحرمه من استعادة نغمة الانتصارات عندما أدرك التعادل (1-1) في شباكه في الدقيقة الأخيرة الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم إنتر بهدف لمدافعه الألماني روبن غوزنس (6)، لكن كاندريفا الذي دافع عن ألوان إنتر في الفترة بين 2016 و2020، أدرك التعادل بتمريرة عرضية خادعة (90).



وتابع إنتر ميلان نزيف النقاط وفشل للمباراة الرابعة توالياً في الدوري في تحقيق الفوز والسادسة في مختلف المسابقات بعد ثلاث هزائم متتالية في الكالشيو وتعادلين أمام مضيفيه بورتو البرتغالي صفر-صفر في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويوفنتوس 1-1 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.



وسيزيد التعادل المخيب من الضغوطات على المدرب سيموني إنزاغي قبل رحلة لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.



ورفع إنتر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام جاره ميلان حامل اللقب.



وبات الفريق بات يواجه خطر التراجع الى المركز السادس في حال فوز روما (50 نقطة) على مضيفه تورينو، وأتالانتا (48) على ضيفه بولونيا السبت.



(فرانس برس)