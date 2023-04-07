شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمى لمباراة المصرى وحرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن وأحمد أيوب المديران الفنيان للمصرى البورسعيدى وحرس الحدود عن تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالى:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد عماد – عمرو سعداوي

الوسط: إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – حسن علي

الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – مروان حمدي – عبد الرحيم دغموم

فيما جاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: فلانتين أودو

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.