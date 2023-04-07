شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ اتحاد السلاح بذهبية محمد ياسين ببطولة العالم تحت 20 عاما ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني بعد تحقيق محمد ياسين الميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 20 عامًا المقامة في بلغاريا.

ونجح محمد ياسين في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية لمنافسات سلاح سيف المبارزة على بطل سويسرا بعد أداء مشرف ومميز.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للسلاح ومجلس إدارة اتحاد السلاح على النتائج المميزة التي تتحقق في كل البطولات خلال الفترة الحالية وكان أخرها تحقيق عبدالرحمن طلبة الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش في بطولة العالم تحت 17 عام والمقامة أيضا في بلغاريا واستمرا رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.