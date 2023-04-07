شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام
خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- وايو كونستانت- محمد عنتر - ميدو جابر
خط الهجوم: احمد ياسر ريان
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - صلاح محسن - جبريل شيكودي.
ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.