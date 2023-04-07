شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- وايو كونستانت- محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: احمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة- عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - صلاح محسن - جبريل شيكودي.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.