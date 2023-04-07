شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز محمد فوزى للمشاركة أمام إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز الزمن لتجهيز محمد فوزى حارس مرمى الفريق للحاق بمباراة إنبى المقبلة، وينفذ الحارس برنامجا تأهيليا للتعافى من قطع في غضروف الركبة، وهى الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للدراويش.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على البحث عن حلول لإنهاء ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى والتي تسببت في خسارة الدراويش لنقطتين في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويرى الجمل أن لاعبى فريقه أهدروا فرصا سهلة للفوز بالمباراة بسهولة، لولا الرعونة أمام المرمى من بعض المهاجمين، لذا سيلجأ لتكثيف الجرعات التدريبية لهم خلال الأيام المقبلة.

ويعكف عكف حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على دراسة مباريات انبى بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى اثم يلتقى مع المصرى الأربعاء 19 أبريل، ويختتم مواجهات الشهر بمباراة نارية أمام الزمالك الثلاثاء 25 أبريل.