شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعداداً للبنك الأهلى واستمرار تأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية بأدوات الجيمانيزيوم التي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز،بعدما خاضوا تدريبات استشفائية خلال مران الأمس.

وكان الجهاز الفني فضل اكتفاء المجموعة التي شاركت بصورة أساسية في مباراة المصري الأخري لتدريبات استشفائية في مران الأمس قبل أن يشارك اللاعبون في مران اليوم بصورة طبيعية.

واكتفى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالمشاركة في الجزء البدني من تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يشارك عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية في ظل معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الطبي للزمالك وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية، لتجهيزه قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل